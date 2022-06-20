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“Krizleri fırsata çeviriyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’nin son 20 yıldır karşılaştığı her krizi fırsata dönüştürme konusunda çok büyük bir tecrübe sahibi olduğunu söyledi.

Güncel 20.06.2022, 12:21
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“Krizleri fırsata çeviriyoruz”

Hafta sonu park ve bahçelerde çay sohbeti yapan veya dinlenen vatandaşları ziyaret eden Milletvekili Ceylan, “İşçi, memur, emekli, çiftçi, hiçbir kesimi ihmal etmeden tüm imkânları seferber ederek her bir insanımızın derdiyle dertleniyor, sıkıntılarına çözüm arıyoruz” dedi.

“EKONOMİK KRİZDEN ÇIKMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ”
Dünyada yaşanan ekonomik buhrandan bahseden Milletvekili Ceylan, “Dünyayı sarsan 2008 küresel finans krizinden güçlenerek çıktık. Avrupa’yı sarsan 2011 borç krizinden yara almadan çıktık. Gezi olaylarıyla başlayıp, nice darbe ve kaos denemesiyle süren sinsi saldırılardan hep dimdik ayakta çıktık. İnsanlığın üzerine kabus gibi çöken koronavirüs salgınından en az hasarı, en fazla kazancı sağlayarak çıktık. Karadeniz’in kuzeyinde başlayan malum savaşın küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden de yine en az kayıpla ve önümüze gelen fırsatları değerlendirerek çıkmanın gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK OLARAK BÜYÜK BEDEL ÖDÜYORUZ”
Bu süreçlerden bazı bedeller ödeyip, kayıplar vererek çıkıldığına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, ekonomik olarak en büyük bedelin son dönemlerde ödendiğine dikkat çekti. 
Türkiye’deki ekonomik gelişmelerden de bahseden Milletvekili Ceylan, “Sanayi üretimi yüzde 10,8 oranında artarak yine beklentileri aştı. İhracatımız rekorlar kırarak yıllık 243 milyar dolar seviyesine ulaştık. Ulaşabildiğimiz herkese, yeter ki üretin, yeter ki çalışın, yeter ki istihdam oluşturun, yeter ki ihracat yapın diyoruz. Sadece bu kadarla da kalmıyoruz, dar gelirlilerin ve ücretlilerin hayat pahalılığı sebebiyle ortaya çıkan refah kayıplarını telafi etmek için sürekli yeni programlar devreye alıyoruz. İşçi, memur, emekli, çiftçi, hiçbir kesimi ihmal etmeden tüm imkanları seferber ederek her bir insanımızın derdiyle dertleniyor, sıkıntılarına çözüm arıyoruz” şeklinde konuştu.
Ceylan’a ziyaretleri sırasında; AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş da eşlik etti.

(Haber Merkezi)

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