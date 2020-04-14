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“Kriz çığırtkanlarına pirim vermeyin”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, millet olarak devletin her konuda verdiği mücadelenin özümsenerek hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Kriz çığırtkanlarına pirim vermeyin”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, millet olarak devletin her konuda verdiği mücadelenin özümsenerek hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

14 Nisan 2020 Salı 20:54
“Kriz çığırtkanlarına pirim vermeyin”

Dar çerçevede anlık ve kısır düşüncelerden sıyrılmak gerektiğini belirten Karapıçak, “Yalnızca kendi düşüncelerimize ve kendimizi inandırdığımız gerçeklere değil, tüm insanlığın yaşadığı dünyanın gerçeklerini kavramalıyız. Devletimizin bilim kurumları ile istişareleri neticesinde bizlere bildirilen tedbir ve kurallara harfiyen riayet etmeliyiz. Alınan kararlara riayet etmek yerine, kararlara muhalefet etmek gündelik siyasetin en aciz vasfı, cehaletinse en bariz göstergesi olacaktır” dedi. Devletin sunduğu imkanları küçümsemek, görmezden gelmek, itibarsızlaştırmaya çalışmanın aziz Türk Milletine hiç bir şey kazandırmayacağını belirten Karapıçak, Kovid-19 virüsü ile mücadelede dünya devletlerinin ne kadar zorlandıkları görünen bir gerçek iken, bu mücadelede gece-gündüz demeden çalışan emek veren insan ve kurumların emeğini hiçe sayar mahiyette tutum ve davranış içerisinde bulunmanın, insafsızlık ve nankörlük olacağını dile getirdi.

Devlet tarafından verilen kararlı mücadelede herkese düşen görevin, düşen Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda alınan tedbirlere eksiksiz uymak olduğunu anlatan Karapıçak, “Geçtiğimiz hafta sonu 31 ilimizde uygulanan sokağa çıkma yasağının hemen öncesinde yaşanan olaylar üzüntü vericidir. İki günlük sokağa çıkma yasağını beklenmedik tavır ve tutumla karşılayan vatandaşın tedirginliği bir nebze olsun izah edilebilir ancak; 63 milyonda 150-200 bin kişinin dışarda olup market ve fırınlara yönelmesinden kriz ve kaos devşirmeye çalışan ihanet şebekesinin hainliği affedilemez.

Devletimiz gayet akl-ı selim bir üslupla süreci yönetmektedir. Şükürler olsun ki gıda ve ilaç stoklarımız Dünyanın 94 ülkesine yardım edebilecek kadar yeterlidir.

Milletimiz rahat olsun, kriz çığırtkanlarına prim vermesin. Devletimizin alacağı her türlü kararı sağduyu ve olgunlukla karşılayarak destek olalım. Çorumlu hemşehrilerime sürecin başından beri gösterdikleri hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca vefa sosyal destek guruplarında fedakarca çalışan kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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