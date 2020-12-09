Son Dakika

“Kreşlerin kapasitesi Çorum için yeterli seviyede”

İl Genel Meclisi’nde Çorum genelinde özel kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı, kapasitesi ve işletme koşulları ile ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun hazırladığı rapor görüşüldü.

Güncel 09.12.2020, 21:00
8
“Kreşlerin kapasitesi Çorum için yeterli seviyede”

İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı oturumları Osman Günay’ın başkanlığında devam ederken, komisyonlar tarafından hazırlanan raporların görüşülmesine de devam ediliyor.

Özel kreş ve gündüz bakımevleriyle ilgili hazırlanan rapor hakkında meclis üyelerine bilgi veren Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyesi Selim Dölcü, “Çorum’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı merkezde bulunan 4 adet gündüz bakımevi (25-66 ay arası çocuklar), 3 adet kreş ve gündüz bakımevi (0-66 ay arası çocuklar), 1 adet gündüz bakımevi ve çocuk kulübü (25-66 ay arası çocuklar, ilkokul ve ortaokula devam eden çocuklar) olmak üzere toplamda 8 adet kuruluşumuz bulunmaktadır. Kuruluşlarımızın kapasitesi ilimiz için yeterli seviyededir” dedi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 09 Aralık 2020
İmsak 06:14
Güneş 07:45
Öğle 12:38
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@