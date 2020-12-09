“Kreşlerin kapasitesi Çorum için yeterli seviyede”

İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı oturumları Osman Günay’ın başkanlığında devam ederken, komisyonlar tarafından hazırlanan raporların görüşülmesine de devam ediliyor.

Özel kreş ve gündüz bakımevleriyle ilgili hazırlanan rapor hakkında meclis üyelerine bilgi veren Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyesi Selim Dölcü, “Çorum’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı merkezde bulunan 4 adet gündüz bakımevi (25-66 ay arası çocuklar), 3 adet kreş ve gündüz bakımevi (0-66 ay arası çocuklar), 1 adet gündüz bakımevi ve çocuk kulübü (25-66 ay arası çocuklar, ilkokul ve ortaokula devam eden çocuklar) olmak üzere toplamda 8 adet kuruluşumuz bulunmaktadır. Kuruluşlarımızın kapasitesi ilimiz için yeterli seviyededir” dedi. (Haber Merkezi)