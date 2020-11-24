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Kreşler ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim verilecek

Çorum'da kreş ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitime devam edileceği bildirildi. 

Güncel 24.11.2020, 00:52
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Kreşler ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim verilecek

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı. 

Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kentteki çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla kreş ve gündüz bakımevlerinde yüz yüze eğitime devam edilmesini kararlaştırdıklarını belirtti. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesinin kararlaştırıldığını hatırlatan Çiftçi, "Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, ilimizde faaliyette bulunan kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına, yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla bağlı oldukları birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi. 

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