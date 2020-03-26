Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
91528
ALTIN
334.793
DOLAR
6.3960
STERLİN
7.7843
EURO
7.0640

“Kredilerde SSK ve vergi borcu istenmiyor”

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, özellikle sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği üzerine açıklama yapma zarureti doğduğunu dile getirerek, Halkbank’ın esnafa destek amacıyla verdiği 25 bin TL’lik kredilerde SSK, Bağ-Kur ve vergi borcu yoktur yazısı talep etmediğini söyledi.

“Kredilerde SSK ve vergi borcu istenmiyor”

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, özellikle sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği üzerine açıklama yapma zarureti doğduğunu dile getirerek, Halkbank’ın esnafa destek amacıyla verdiği 25 bin TL’lik kredilerde SSK, Bağ-Kur ve vergi borcu yoktur yazısı talep etmediğini söyledi.

26 Mart 2020 Perşembe 19:19
“Kredilerde SSK ve vergi borcu istenmiyor”

Ayrıca KOSGEB ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden son 5 yılda kredi kullananlara da kredi verilmeyeceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Recep Gür, sosyal medya üzerinde bu tür bilgi kirliliği yayanlar hakkında da yasal işlem başlatıldığını dile getirdi.

Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkârların da imkânlardan istifade edebilme imkânı verilmesi sebebiyle Halk Bankası’nın örnek alınmasını isteyen Başkan Gür, “Bu kapsamda esnafa kullandırılacak 25 bin liralık işletme kredisini tüm bankalarımız da kullandırırsa piyasalar kısa sürede rahatlar” dedi.

Gür ayrıca, Esnaf Kredi ve Kefaletten ya da direk Halkbank’tan 31 Mart 2020 tarihinden önce kredi kullananlara 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçlarının vadesinde/taksit tarihinde/hesap devresinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendiğini ve buna bağlı olarak kredi ödeme tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitlerinde ötelendiğini ifade etti.

ÇESOB Başkanı Gür, kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan sadece erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname isteneceğini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı
Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı
Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor
Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor
Koronavirüse karşı "ev hijyeni" önerisi
Koronavirüse karşı "ev hijyeni" önerisi
Çorum'daki hastanelerin maske ihtiyacını ev hanımları karşılıyor
Çorum'daki hastanelerin maske ihtiyacını ev hanımları karşılıyor
Sahte dezenfektan üreten 1 kişi gözaltına alındı
Sahte dezenfektan üreten 1 kişi gözaltına alındı
Çöp kamyonları ve konteynırlar her gün yıkanıp dezenfekte ediyor
Çöp kamyonları ve konteynırlar her gün yıkanıp dezenfekte ediyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim