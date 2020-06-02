“Krediler ekonomiyi canlandıracak”

Düşük olan kredi faizlerinin kısa zamanda piyasaları canlandıracağını anlatan Palandöken, ev mobilyasından beyaz eşyaya, tatilden her türlü ihtiyaca yönelik verilecek kredilerin piyasalara can suyu olacağını anlattı. Palandöken, “Tüm sektörleri ve vatandaşları yakından ilgilendiren bu krediler her kesimin yüzünü güldürecek ve piyasayı canlandıracak” dedi.(Haber Merkezi)