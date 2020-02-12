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Kredi kartlarına da düzenleme isteniyor

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, “Benzer uygulamayı kredi kartlarında da bekliyoruz” dedi.

Kredi kartlarına da düzenleme isteniyor

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, “Benzer uygulamayı kredi kartlarında da bekliyoruz” dedi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 22:54
Kredi kartlarına da düzenleme isteniyor

TÜDEF Genel Başkanı Koçal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) banka ücret ve komisyonlarının, işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılmasına yönelik düzenlemesini AA muhabirine değerlendirdi.

Düzenlemenin daha çok ticari müşterileri kapsadığını aktaran Koçal, EFT, kart yenileme, havale, kartlardan nakit avans kullanım gibi finansal tüketici işlemlerinde de indirime gidilmesini olumlu karşıladıklarını söyledi. Aziz Koçal, tüketici örgütleri olarak alınan bu ücretlerin yüksek olduğunu gerek hükümete gerekse BDDK'ye yıllardır aktardıklarını belirterek, “Taleplerimizin kısmen de olsa karşılık bulması tüketiciler adına olumlu bir gelişmedir. Umarız ileriki tarihlerde ikinci bir düzenleme ile eski haline dönmez” diye konuştu.

Bankaların gelirlerinin bir kısmının bu komisyonlardan elde ettiğini belirten Koçal, şunları kaydetti: “Bunlar tüketiciye çok ciddi bir yük getiriyordu, tüketici açısından olumlu bir gelişmedir. Benzer uygulamayı kredi kartları ve diğer komisyon alınan işlemlerde de bekliyoruz. En çok şikayet bankacılık işlemlerinden geliyor. Kredi kartı aidatı ile ilgili bir sınırlama getirilmemiş, bunun da yeni bir düzenlemeyle aşağıya çekilmesini bekliyoruz”

(AA)

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