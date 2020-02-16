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Kredi kartında ‘aidat iadesi' dolandırıcılığına dikkat

Kredi kartı aidat iadesi başlığı altında sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapılıyor.

Kredi kartında ‘aidat iadesi' dolandırıcılığına dikkat

Kredi kartı aidat iadesi başlığı altında sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapılıyor.

16 Şubat 2020 Pazar 14:46
Kredi kartında ‘aidat iadesi' dolandırıcılığına dikkat

Sosyal medyada dolandırıcılık şebekesi kredi kartı aidat iadesi başlığı altında tüketicileri ağına düşürmeye çalışıyor. Şebeke, sosyal medyada ‘Kredi kartı aidat iadelerini almak için son fırsat' başlığı altında tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Söz konusu ilana tıklayan tüketiciler yeni sekmede açılan sözde iade sayfasına erişiyor. Bir sonraki adımda tüketiciden kullanıcı bilgileri ve şifresi isteniyor. Bu bölüme alakasız isim ve şifreler girilse dahi hesap üzerinden kişinin belli olan cep telefonu numarasına bir şifre gönderiliyor, bu şifrenin alana kodlanması isteniyor. Sonrasında ise dolandırıcılık faaliyeti başlıyor. Uzmanlar tüketicileri bu biçimde yapılan dolandırıcılıklara inanmamaları konusunda uyarıyor.

(İHA)

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