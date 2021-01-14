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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Güncel 14.01.2021, 18:50
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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM’nin internet sitesinde KPSS ile ilgili yapılan duyuruda, 30 Aralık-7 Ocak 2021 tarihleri arasında adaylardan tercih başvurularının alındığı KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

(AA)

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