KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM’nin internet sitesinde KPSS ile ilgili yapılan duyuruda, 30 Aralık-7 Ocak 2021 tarihleri arasında adaylardan tercih başvurularının alındığı KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

(AA)