KPSS'ye geç kalınca içeri alınmadılar

Adaylar, sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları görevliler tarafından kontrol edilerek binalara alındı. Geç kalan adaylar ise içeri alınmayarak sınav merkezlerinden geri dönmek zorunda kaldı. Sınav merkezlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutuldu.