KPSS'ye geç kalınca içeri alınmadılar
Sınav merkezlerinde saat 10.00'dan itibaren kapılar kapatıldı.
Güncel 25.10.2020, 11:58
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Adaylar, sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları görevliler tarafından kontrol edilerek binalara alındı. Geç kalan adaylar ise içeri alınmayarak sınav merkezlerinden geri dönmek zorunda kaldı. Sınav merkezlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutuldu.
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