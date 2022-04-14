KPSS ve Kariyer Planlama eğitimi

HİTÜ Çorum Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yapılan eğitime konuşmacı olarak eğitimci Cemal Ersan katıldı. Öğrencilerin ilgisinin yüksek olduğu seminerin açış konuşmasını HİTÜ Öğrenci Konsey Başkanı Murat Şen yaptı. Göreve geldiği ilk günden itibaren üniversitede okuyan öğrencilerin menfaatleri doğrultusunda hizmet etmeye azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Şen, “Ulu Önder Atatürk'ün ‘bütün ümidim gençliktedir’ sözleri ışığında, kendimizi alanlarımızda yetiştirmek, donanımlı hale getirmek ve mensubu olduğumuz büyük Türk milletine layık gençler olabilmek için var gücümüzle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Programımıza katılım sağlayan konuk eğitimci hocamıza, üniversitedeki hocalarımıza ve en büyük teşekkürü ise yapmış olduğumuz faaliyetlerimizde bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan Hitit Üniversitesi’nde okuyan tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”dedi.

Açılış konuşmasının ardından eğitimci Cemal Ersan öğrencilere kariyer planlaması ve KPSS hakkında bilgiler verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

