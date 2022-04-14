KPSS ve Kariyer Planlama eğitimi
Hitit Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı ve Kariyer Yönlendirme Kulübü Başkanı Nuh Şahin'in organizasyonunda “Kariyer Planlama ve KPSS Bilgilendirme” eğitimi düzenlendi.
HİTÜ Çorum Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yapılan eğitime konuşmacı olarak eğitimci Cemal Ersan katıldı. Öğrencilerin ilgisinin yüksek olduğu seminerin açış konuşmasını HİTÜ Öğrenci Konsey Başkanı Murat Şen yaptı. Göreve geldiği ilk günden itibaren üniversitede okuyan öğrencilerin menfaatleri doğrultusunda hizmet etmeye azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Şen, “Ulu Önder Atatürk'ün ‘bütün ümidim gençliktedir’ sözleri ışığında, kendimizi alanlarımızda yetiştirmek, donanımlı hale getirmek ve mensubu olduğumuz büyük Türk milletine layık gençler olabilmek için var gücümüzle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Programımıza katılım sağlayan konuk eğitimci hocamıza, üniversitedeki hocalarımıza ve en büyük teşekkürü ise yapmış olduğumuz faaliyetlerimizde bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan Hitit Üniversitesi’nde okuyan tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”dedi.
Açılış konuşmasının ardından eğitimci Cemal Ersan öğrencilere kariyer planlaması ve KPSS hakkında bilgiler verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22