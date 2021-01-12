Kozören’in internet kabloları yapılacak
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimin uzaktan yapıldığı günümüzde telefon ve internet altyapısının büyük önem taşıdığını ve bu kapsamda ilimizde bir çok köyde telefon ve internet altyapısının son derece zayıf olduğunu dile getirmiştik.
Güncel 12.01.2021, 23:14
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Geçtiğimiz günlerde internet çağında yaşadığımız bu dönemde köylerde altyapının zayıf olmasının büyük tepkilere yol açtığını belirterek ilimiz Mecitözü İlçesi’nin Kozören Köyü’ndeki internet kablolarının içler acısı halini de gazetemiz sayfalarında okuyucularımıza göstermiştik. Köydeki kabloların yer aldığı panonun bakımsız ve kontrolsüz bir şekilde durduğunu da dile getirdi.
Söz konusu haberimiz üzerine Türk Telekom tarafından bir açıklama yapılarak sözü edilen köydeki altyapının yenileneceği dile getirildi. Açıklamada Türk Telekom ekiplerinin 2021 programında bölgenin yer aldığını, çalışma programına göre 21 Mart 2021 tarihine kadar Kozören Köyü’ndeki sorunun da çözüleceği vurgulandı.
(Haber Merkezi)
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