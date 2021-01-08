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Kozören’de internet kabloları tepki çekti

Çorum’da birçok köyde telefon ve internet altyapısı son derece zayıf.

Güncel 08.01.2021, 22:28
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Kozören’de internet kabloları tepki çekti

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan yapıldığı günümüzde telefon ve internet altyapısı büyük önem taşıyor. İnternet çağında yaşadığımız bu dönemde köylerde altyapının zayıf olması büyük tepkilere yol açıyor.

Mecitözü İlçesi’nin Kozören Köyü’ndeki internet kablolarının hali de içler acısı. Kabloların yer aldığı pano, meydanda bakımsız ve kontrolsüz bir şekilde duruyor.

Yetkililerin ilgisizliği vatandaşı çileden çıkarmış durumda. Çok sayıda vatandaş Türk Telekom’a çağrıda bulunarak “Böyle bir altyapı ile nasıl çağı yakalayacaksınız? Bu görüntü Türk Telekom’a yakışıyor mu?” görüşünü dile getiriyor.

(Haber Merkezi)

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