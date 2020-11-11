Köyüne yol isteyen vatandaş Başkan Aşgın’dan yardım istedi

Esnaf ziyareti sırasında kendisinden istekte bulunan vatandaşın talebini geri çevirmeyen Aşgın, “Sizi doğrudan İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Recep Çıplak ile görüştüreceğim.” diyerek telefonla Çıplak’a ulaştı. Seher Semen’in Çalıca Köyündeki yol sorununu kendisine ilettiğini belirten Başkan Aşgın, “devletimiz milletimizin her zaman yanında” diye konuştu.

Recep Çıplak da Çalıca Köyündeki sorunu bildiklerini ve alternatif yollar planladıklarını belirterek “ Yol yapım işini programımıza aldık. Seneye Çalıca Köyümüzdeki yol sorununu hallediyoruz. Köyün yakınlarında 2 tane taş ocağı var ve oraya müdahale edemiyoruz. Başka alternatif bir yol çalışması yaparak bu sorunu ortadan kaldıracağız.” diye konuştu.

Çalıca Köyü sakini Seher Semen, ilgisi için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.