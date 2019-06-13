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Köyüne örnek oldu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) IPARD I 14. çağrıda sunduğu projesiyle, yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık yatırımı için 1 milyon 500 bin lira hibe alan Ali Öğer, aynı zamanda muhtarlığını yaptığı köyünde örnek olmanın gururunu yaşıyor.

Köyüne örnek oldu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) IPARD I 14. çağrıda sunduğu projesiyle, yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık yatırımı için 1 milyon 500 bin lira hibe alan Ali Öğer, aynı zamanda muhtarlığını yaptığı köyünde örnek olmanın gururunu yaşıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 23:53
Köyüne örnek oldu

1981 Çorum-Alaca doğumlu olan Öğer, çocukluk yıllarından beri hayvancılıkla uğraştığını ve hep hayalini kurduğu tesise TKDK ile kavuştuğunu söyledi. Komşu köyden TKDK desteği ile yapılan ahırı gördükten sonra aynı köyden arkadaşının da desteğiyle birlikte proje yapmaya karar veren başarılı yatırımcı, TKDK’nın hibe desteği sağlamasının yanı sıra sürdürülebilir projeler için de destek olduğunu ifade etti.

Öğer, “TKDK yaptığı çalışmalarla da bizi yalnız bırakmıyor. Geçen yıl Hitit Üniversitesi ve TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmayla ilçemizde buzağı ölümlerinin önlenmesi ve süt hijyeni konulu eğitim semineri düzenlendi. Bu yıl TKDK merkez teşkilatının Samsun’da bölgesel olarak düzenlediği AB çevre ve hijyen standartları farkındalık eğitimlerine katıldım. AB standartlarında olan işletmem için, TKDK tarafından sağlanan bu eğitimlerle, standartların önemini daha iyi anladım” dedi.

Avrupa standartlarında üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirten Muhtar Öğer, “2000 yılından bu yana eski sistem ahırımda hayvancılık faaliyetlerimi yürütmekteydim. Oldukça zor şartlar altında yoğun bir faaliyetimiz vardı. Şimdi modern ahırımda aldığım makine ve ekipmanların da sayesinde yem dağıtımından, gübre temizlemeye, süt sağımından, hayvanların bakımına kadar her işim kolaylaştı.

Kendime ve köyümün hizmetlerine daha fazla vaktim kaldı. 60 başlık olarak planladığım işletmemde şuan 50 hayvanım var. Yakın zamanda tam kapasiteye ulaşmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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