Koyunculuk yapan yetiştiricilere uyarı

Kuzu ölümlerinin genellikle hastalıklardan ve yetersiz bakım besleme şartlarından kaynaklandığını belirten Sarı, “Doğum sonrası kuzu kayıpları büyük oranda yetersiz bakım ve beslenmeden kaynaklanmaktadır. Bunda yetiştirme şekli kadar ortam sıcaklığı ve hava cereyanları ile beslenme önemli büyük rol oynamaktadır. Yetiştiricilerimiz, doğumdan itibaren sütten kesime kadar olan dönemde hayvanlarının bakım ve besleme koşullarını iyileştirerek kuzu ölümlerini ve bundan kaynaklı işletme verim kayıplarının en aza indirebileceklerini unutmamalıdırlar. Ortam hijyeni yeni doğan için son derece önemlidir. Anaç koyun kuzulamadan önce doğum bölmeleri temizlenmeli ve doğum gerçekleştiğinde de göbek kordonu 2,5-3 cm alttan kesilerek tentürdiyotla iyice dezenfekte edilmelidir. Doğum sırasında kuzu ve annesi soğuk hava cereyanından da korunmalıdır. Ayrıca Bakanlığımızca belirlenen Şap, Brusella, PPR gibi hastalıklara karşı, kuzularımız belirlenen program çerçevesinde aşılamaya tabi tutulmaktadır. Yetiştiricilerin, kurumumuz hayvan sağlığı personeli tarafından yapılan koruyucu aşılarla hayvanlarını aşılatması gerekmektedir” dedi.

“KUZULARIN AĞIZ SÜTÜ İLE BESLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Kuzu ölümlerinin önüne geçilmesi için ağız sütü ile beslenmenin çok önemli olduğu diye getiren Sarı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Sağlıklı bir kuzu elde etmenin en önemli yolu yavrunun ağız sütü içmesinden geçer. Kuzunun hastalıklara karşı direncini sağlayan bağışıklık maddelerinin miktarı doğumdan sonraki ilk 15 dakika ile 4 saat arasında verilecek olan ağız sütünde en yüksek orandadır. Ağız sütünde bulunan bağışıklık maddeleri zaman içinde azalır. Bu nedenle, bir kuzunun doğumdan sonra ilk 1-4 saat içinde ağız sütünden mutlaka alması gerekmektedir. Yetiştiricilerimizin bazıları ağız sütü ishal yapıyor diye kuzulara içirmemekte ya da az içirmektedir. Bu uygulama tamamen yanlıştır. Kuzu ağız sütünü almaz ise hastalanır ve iyi gelişemez. Kuzular bir haftalık oluncaya kadar annesiyle birlikte doğum bölmesinde kalmalı, 15’inci günden itibaren kaliteli kuru ot veya kuru yonca otu ile kuzu başlangıç yemine geçilerek, bir aydan sonra da meraya çıkarılmalıdır. Üreticilerimize yeni sezonda bol kazançlı ve bereketli bir yıl dilerim.” (Haber Merkezi)