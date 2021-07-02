“Koyunculuk projesi ilgiyle takip ediliyor”

2. etap koyun almaya hak kazanan üreticilerin 5-12 Temmuz tarihleri arasında Tarım İl/İlçe Müdürlüklerini giderek sözleşmeyi imzalamaları gerektiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Proje kapsamında il genelinde toplam 303 kişi başvuru yapmış, bu başvurulardan 225 vatandaşımız koyun almaya hak kazanmıştır. Üreticilerimizin talep ettiği 21587 adet koyun alımı gerçekleştirilecektir. Koyun almaya hak kazanan üreticiler ile Koyun Alımı Teknik Şartnamesi https://corum.tarimorman.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmıştır” dedi.

Projenin, Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütüldüğünü kaydeden Sarı, “Bu çerçevede projeden faydalanan üreticiler için ilçe tarım müdürlüklerince kontrol ve hayvan desteği de verilecek. Aynı zamanda üreticilerin uygun fiyatlara yem alabilmeleri ve kesime gönderecekleri erkek hayvanları uygun fiyata satabilmeleri için Valilik devrede olacak” ifadelerini kullandı.

Projeyi ilk andan itibaren önemsediklerini ve ciddiyetle titiz bir şekilde uygulanması için yakından takip ettiklerini söyleyen Sarı, protokolün imzalanmasıyla birlikte proje startını verdiklerini, işletme başı toplamda 150 bin lira tutarında kullanılacak kredinin 100 bin lirasının sıfır faiz geriye kalan kısmının da çok düşük bir faiz oranıyla yıllık olarak 7 yıl geri ödemeli kullandırılacak olmasının üreticiler için önemli bir kolaylık olduğunu belirti. Sarı, proje ile Çorum’a 21bin yüksek verimli küçükbaş hayvan daha kazandıracaklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)

