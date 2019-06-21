“Köyün sorunu siyasi malzeme olarak kullanılmasın”

Söz konusu haberlerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Mustafa Çiftçi’nin yuhalandığı gibi algılar oluşturulduğunu belirten Üyük Köyü Muhtarı Ali Yalvaç, konunun siyasi malzeme yapılarak Ak Parti aleyhtarlığına vardırıldığını ifade etti.

Köy halkı ile birlikte gidilen valilik ziyaretinde, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı gibi Vali Yardımcısı tarafından istenmesi durumunda içeride misafir edilebileceğinin de söylendiğini anlatan Yalvaç, “Orada tek olmaması gereken konu, vali yardımcımızın aracına binerek ayrılacağı sırada, bir yuhalama söz konusu olmuştur. Bunu da üzüntüyle ifade ediyoruz ki, ne bize ne de köylümüze yakışmamıştır. Burada tek konu, toplum psikolojisinden ve su kaybı yaşamak gibi bir riskle karşı karşıya olmamızın verdiği gerginliktir.

Bahsedildiği gibi valimizi ya da bakanımızı yuhalamak asla söz konusu olmamıştır. Bizim tek kaygımız suyumuzun kesilmemesidir. Halimizi anlatmak için sayın valimize yaptığımız ziyarette, kendisi Ortaköy’de bulunduğu için görüşemedik. Sayın Valimiz devletin şefkatini ve büyüklüğünü göstererek, Ortaköy programı dönüşü köyümüze uğramış ve tüm taleplerimizi samimiyetle dinlemiştir. Köyümüzün problemlerine gösterdiği ilgisi ve insani duruşu için teşekkür ediyorum.

Son bahisle, konunun Valimiz ve İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun yuhalandığı, AK Parti’ye tavır konulduğu gibi yansıtılması bizleri derinden üzmüştür. Bizim meselemiz siyasi değil, hukuki ve idari bir meseledir. Bu sebeple konumuzun siyasi malzeme olarak lanse edilmesi ve yapılmayan şeylerin yapılmış gibi gösterilmesi kabul edilemez.” (Haber Merkezi)