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Koyun-Keçi Birliği’nden teşekkür plaketi

Çorum Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Sevindikalan Köyü’nde kurduğu Türkiye’nin ilk ve tek Damızlık üretim merkezine katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi.

Güncel 25.12.2020, 18:53
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Koyun-Keçi Birliği’nden teşekkür plaketi

Valilik tarafından sağlanan 168 damızlık koyun teslimi için düzenlenen törende plaketler sahiplerine teslim edildi. Buna göre ilk plaketi Vali Mustafa Çiftçi Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş’e teslim etti.

Ayrıca Vali Yardımcısı Recep Yüksel Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan’a; İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay Ünal Yem sahibi Muharrem Sarıaslan’a; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’a; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya teslim etti.

(Haber Merkezi)

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