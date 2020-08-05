“Köyümüzün yerüstü yeraltından daha güzel”

Yaklaşık bir aydır köyde yapılan sondaj çalışması nedeniyle adeta diken üstünde duran Mehmet Dede Tekke Köyü’nde Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, MTA Orta Anadolu Bölge Müdürü Ramazan Daştan ve ilgili teknik personelin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mehmet Dede Tekke Köyü’nün yanısıra civardaki 10’u aşkın köyden muhtar ve yurttaşların da katıldığı toplantıda zaman zaman gergin anlar yaşandı. Köylüler, hiçbir şart altında topraklarında maden aramasını istemediklerini belirterek, “Bizim köyümün yer üstü, yer altında daha güzel ve değerli. Bize altın değil, temiz hava, temiz toprak ve temiz su gerekli. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz” dedi.

“ALTIN DEĞİL, ANTİMON ARANIYOR”

Kaymakam Abdulkadir Işık, MTA’nın hazine arazisi üzerinde bir araştırma yaptığını belirterek, “Bu bölgede altın değil, antimon madeni aranıyor. Siyanürlü arama kesinlikle söz konusu değil. Vatandaşın mağdur olmasını asla istemem” dedi.

“ARAŞTIRMA AŞAMASINDA SİYANÜR KULLANMIYORUZ”

MTA Orta Anadolu Bölge Müdürü Ramazan Daştan ise henüz çalışmanın başında olduklarını söyledi. Daştan, “Burada antimon arıyoruz. Henüz tespit ettiğimiz bir bilgi ve bulgu yok. Altınla ilgili bir çalışma içerisinde değiliz. Araştırma aşamasında siyanür kullanmıyoruz. Eğer maden bulunur da işletmeye açılırsa belki kullanırız. Buradaki sondaj çalışması sizi kesinlikle endişeye sevk etmesin. Bu bölgede 4-5 sondaj yapacağız. Yer üstü zenginliği kadar yer altı zenginliği de önemli” diye konuştu.

KÖYLÜLER: “MADEN İSTEMİYORUZ”

Başta Mehmet Dede Tekke köylüleri olmak üzere tüm civar köylüler ise maden istemediklerini belirterek, “Bize toprağımız, suyumuz ve havamız yeter” dedi.

“Yer üstü zenginliği kadar yer altı zenginliği de önemli” diyen MTA Bölge Müdürü Daştan’a “Bizim köyümün yer üstü, yer altında daha güzel ve değerli. Bize altın değil, temiz hava, temiz toprak ve temiz su gerekli” diyerek yanıt veren köylüler, Bergama’da, Kaz Dağları’nda ve Artvin’de yaşanan faciaları yakından takip ettiklerini dile getirerek, topraklarını koruyacaklarını söylediler.

“ASIL NİYETLERİ ALTIN”

“Antimon” adı altında aslında altın arandığını belirten köy halkından Kemal Ünal, “Yetkililer bizlere net bilgi vermiyor. 6-7 tane maden aradıklarını söylüyorlar ancak içlerinde altın da var. Asıl amaçları altın bulmak. Altını da siyanürle çıkartacaklar. Köy halkı olarak sondaj çalışmasının derhal durdurulmasını istiyoruz” dedi.

Köy meydanında düzenlenen toplantıya Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Abdullah Tunç, CHP İl Başkan Yardımcısı Duran Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün, Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Kundukan, Tarım Orkam Sen Çorum Şube Başkanı Ali Türksal da katıldı.

KÖYLÜLER KURBAN YEMEĞİNE KATILMADI

Öte yandan köylüler sondaj çalışması yapan şirket için kesilen kurban yemeğine katılmadı. Yemeğin Muhtar Ali Üremiş tarafından veriliyor olmasına da sert tepki gösteren köylüler, “Verilen bu lokma helal değil haramdır. Muhtar da madencilerle birlikte hareket ediyor. Bu köy Alevi-Bektaşiler için bir ocak köyüdür. Muhtar, yaptığı davranışla İmam Hüseyin’in, Ehlibeyt’in kemiklerini sızlatıyor” diyerek, muhtara rağmen maden ocağına asla izin vermeyeceklerini, hem hukuki, hem de demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söylediler.

ÖZDEL: “ÖNEMLİ OLAN TOPRAĞI KORUMAK”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel de köye gelen her zehrin aslında Çorum’a da gelmiş olacağını belirterek, “Toprağımızı, çevremizi ve geleceğimizi korumak için bölgedeki tüm köylerin birlikte hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Bergama’da, Fatsa’da, Kaz Dağları’nda ve daha birçok yerde toprağın nasıl zehirlendiğine tanık olduklarını kaydeden Özdel, “Sizler toprağınıza, köyünüze, yaşamınıza sahip çıktığınız halde bizler de emek ve demokrasiden yana kurumlar, partiler, sendikalar, dernekler, hukukçular olarak her zaman sizin yanınızda olacağız” diye konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)