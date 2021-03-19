“Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesine yoğun ilgi
Çorum'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi çerçevesinde ilk etapta 438 adet başvuru yapılırken, 207 adet yetiştiricinin başvurusu onaylandı. 1 etap başvurularında proje kapsamında yetiştiriciler tarafından 19.201 adet koyun alımı yapılacak. Öte yandan 2’nci etap başvurular ise 22 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Güncel 19.03.2021, 19:32
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Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, projeyi ilk andan itibaren önemsediklerini ve ciddiyetle titiz bir şekilde uygulanması için yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi. Protokolün imzalanmasıyla birlikte proje startını verdiklerini kaydeden Sarı, işletme başı toplamda 150 bin lira tutarında kullanılacak kredinin 100 bin lirasının sıfır faiz geriye kalan kısmının da çok düşük bir faiz oranıyla yıllık olarak 7 yıl geri ödemeli kullandırılacak olmasının üreticiler için önemli bir kolaylık olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)
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