“Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesinde 3. etap müracaatları başlıyor

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, projeyi ilk andan itibaren önemsediklerini ve ciddiyetle titiz bir şekilde uygulanması için yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi. Protokolün imzalanmasıyla birlikte çalışmalara başlanıldığını kaydeden Sarı, işletme başı toplamda 150 bin TL tutarında kullanılacak kredinin 100 bin TL'sinin sıfır faiz geriye kalan kısmının da çok düşük bir faiz oranıyla yıllık olarak 7 yıl geri ödemeli kullandırılacak olmasının üreticiler için önemli bir kolaylık olduğunu belirtti.

Proje kapsamında faydalanmak isteyen yetiştiricilerin 3’üncü etap başvurularını 14-25 Şubat tarihleri arasında mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapabileceklerini kaydeden Sarı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“2 yılda 100 bin baş hedefli sözleşmeli küçükbaş üretim projesi kapsamında Çorum ili ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile küçükbaş hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının artırılarak bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılmasına destek olunması amaçlanıyor.

Proje, Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülmektedir. Projeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan başvuru formu doldurularak il ve ilçe müdürlüklerine başvurulabilecektir.”

“100 BİN TL'YE KADAR SIFIR FAİZ DESTEĞİ”

“Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun şartlarda 100 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle 100 bin TL'yi aşan kısım için güncel faiz oranı üzerinden kredi kullandırılmaktadır. Bu kapsamda üreticiler damızlık koyun alımı amacıyla 7 seneye kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecekler.”

“PROJE KAPSAMINDA 100 BİN KOYUN HEDEFLENİYOR”

“Küçükbaş aile işletmelerinin kapasitelerinin artırılarak sürdürülebilir ve ekonomik işletmeler oluşturulup proje kapsamında 100 bin koyun dağıtımı hedeflenmektedir.” (Haber Merkezi)

