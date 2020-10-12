“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” başladı

Proje’nin; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, yerli (akkaraman, morkaraman, kangal, ivesi, kıvırcık, Anadolu merinosu, karayaka) ırklardan oluştuğunu anlatan Sarı projenin uygulama süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar olduğunu dile getirdi. (Haber Merkezi)