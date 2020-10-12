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“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” başladı
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Küçükbaş işletmelerinin en az 100 baş ve üzerine tamamlanarak sürdürebilir ekonomik işletmeler oluşturmak amacıyla hazırlanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi”nin ilk etabı için başvuruların 12-23 Ekim 2020 tarihleri arasında il ve ilçe müdürlüklerine yapılacağını anlattı.
Güncel 12.10.2020, 20:06
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Proje’nin; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, yerli (akkaraman, morkaraman, kangal, ivesi, kıvırcık, Anadolu merinosu, karayaka) ırklardan oluştuğunu anlatan Sarı projenin uygulama süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar olduğunu dile getirdi. (Haber Merkezi)
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