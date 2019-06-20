“Köylünün canı yanmasa protestoda bulunmazdı”

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, “Üyük Köyü ile ilgili Valilik önünde protesto eylemi sonucu bahse gecen taş ocağı yıllardır bölgede yaşayanlara problem yaratmaktadır. Her ne kadar işletmesi farklı firmalara geçiyor olsa da Üyük Köyü’nün tek içme suyu kaynağının olduğu yerde tam da taşocağı işletmesi vardır. Bu taş ocağı Üyük Köyü içme suyu kaynaklarına zarar vermektedir. İçme suyunu yok etmektedir. Dahası köy halkının da sağlığını tehdit etmektedir. Üyük halkı halklı eylemlerini gerçekleştirmiştir. 6 yıldır bölge halkı haklarını aramaktadır.

Burada bizim talep ettiğimiz konu, Üyük Köyü ile birlikte Karapınar Köyü’nü etkileyen su kaynağının zarar görmesini istemiyoruz. Önemli olan husus, insanlarımızın, halkımızın temiz, içilebilir suya erişimidir. Üyük Köyü’nün tek su kaynağı da burasıdır. Bu nedenle bir an önce devletimizin el atması ve gerekli işlemleri başlatarak, bu taş ocağı ile ilgili eğer su kaynaklarına zarar veriyorsa gerekenin yapılmasıdır.

Köylümüz devletine bağlı insanlardır. Köylümüzün canı yanmasa protestoda bulunmazdı. Bizler, köylümüzün burada büyük bir sıkıntı yaşadığına yürekten inanıyoruz, köy halkının yanında olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

Köy Muhtarı Yalvaç ise CHP’lilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. (Yusuf ÇINAR)