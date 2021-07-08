Köylülerin su çilesi!

Mecitözü İlçesine bağlı Yedigöz köyü sakinleri hemen hemen her gün kilometrelerce uzaklıktaki çeşmeye bazen yürüyerek bazen de traktörlere binerek çeşmeden bidonlarla su taşıyıp ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Köylülerin iddiasına göre, Yedigöz ve Kayı köyü arasında su sorunu yaşandığını ve böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldıklarını iddia ediyorlar.

Yedigöz köyü sakinleri yetkililerin yaşadıkları su sorununa çözüm üretmediklerini belirterek, 20 hanede insanların yaşadığını ve 2014 yılından bu yana su sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını, Kayı köyüne giden sudan yararlanamadıkları ifade ettiler.

Yediköz köyü muhtarı Maksut Çoban ise köylerinde su sıkıntısının hat safhada olduğunu söyledi.