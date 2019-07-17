“Köylerin yaşam konforunu yükseltmek için çalışıyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un tüm renklerini kucakladıklarını, birliği, beraberliği, dayanışmayı tesis etmek, kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlendirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Milletvekili Ceylan, Körücek Köyü’nde düzenlenen şenlik ve piknik programına konuk oldu.

Beraberinde Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral ve İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Körücek Köyü’nü ziyaret eden Ceylan, burada Köy Muhtarı İlhan Topcu, Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz, dernek yönetimi ve köylüler tarafından karşılandı.

Şenlikte bir konuşma yapan Ceylan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Çorum’un tüm renklerini kucakladıklarını, Alevisiyle Sünnisiyle, Kürtüyle Çerkeziyle herkesi kardeş olarak gördüklerini söyledi.

“ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ, SIRA KONFORU ARTIRMADA”

Hükümetin köylerin yaşam konforuna artırmak, köylünün refah ve mutluluk seviyesini yükseltmek için çaba gösterdiğinin altını çizen Ceylan, içme ve sulama suyundan kilit parke taşına, asfalt, yol hizmetlerinden kanalizasyona, spor tesislerinden, oyun parklarından köylü pazarlarına varana kadar birçok hizmetin köylere götürüldüğünü, köy halkının artık altyapı hizmetlerinden ziyade konfor ve mutluluğa yönelik hizmetleri talep ettiğini, bunun da sorunların büyük ölçüde çözüldüğünün göstergesi olduğunu açıkladı.

Köyleri zaman içerisinde şehir düzeyine getireceklerini vurgulayan Ceylan, “hizmetin her türlüsü gelir. Bunda sıkıntı yok. Önemli olan bir ve beraber olmamız. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi bozacak unsurlara kesinlikle müsaade etmeyelim. Aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere izin vermeyelim. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan gönüllerde taht kurmaktır. Barış içinde, kardeşçe yaşayarak, ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturmanın çabası içerisinde olmalıyız” dedi.

Köy Muhtarı İlhan Topcu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz’dan köyün sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Ceylan, içme suyu sorununun çözümü ve köy konağının tadilatı için söz verdikten sonra, grup yollarının onarımı, köye spor aletleri kurulması için de gereken çabanın gösterileceğini bildirdi.

Hizmet kapısının ve gönül kapısının herkese açık olduğunu dile getiren Ceylan, “herhangi bir sorununuz, ihtiyacınız, aşamadığınız bir handikabınız olduğunda beni bulmazsanız bunun vebali sizindir. Sizlere yardımcı olmak boynumun borcu” diye konuştu.

Konuşmasının ardından piknik yapan vatandaşları ziyaret eden Ceylan, köylülerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Körücekliler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Ceylan, hayır duaları eşliğinde köyden uğurlandı. (Haber Merkezi)