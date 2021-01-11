Köylerin talebi sulu tarım

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Çorum Merkez’e bağlı köyleri ziyaret ederek halkın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında; Sarimbey, Çayhatap, Tarhan, Karabayır ve Yenice köylerinin muhtarları ile birlikte bölgesel toplantı yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlar, Serban Köyü’nde yapılması planlanan ve 6 bin dekarlık araziyi suyla buluşturacak olan tarımsal sulama göletinin bir an önce ihalesinin yapılmasını ve göletin hizmete açılmasını talep etti.

Yapılacak sulama göletinin Serban, Sarimbey, Kınık ve Tatar köylerinin arazilerini suyla buluşturacağı ifade edildi.

Muhtarlar ayrıca arazilerinin sulanabilmesi amacıyla Hatap ve Koçhisar barajından adı geçen köylere su verilmesini talep etti.

Ürün çeşitliliğinin artırılması, üründe kalite ve verimliliğin sağlanması, tarımsal üretimden elde edilen gelirin artırılması amacıyla tarımsal sulamaya öncelik verilmesini isteyen vatandaşlar, kalkınmanın, ekonomik büyümenin ancak üretimle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

CHP İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, köy halkının sorun ve talepleri hakkında bilgi alıp yerinde inceleme yaptıktan sonra talepleri ilgili makamlara ileteceklerini ve takipçisi olacaklarını söylediler. (Haber Merkezi)