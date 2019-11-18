“Köylerin su depolarında güneş enerjisi kullanılsın”

Sanayide dükkan çalıştırıyormuş gibi su için kullanılan elektriğe sanayi ücreti alınmasının doğru olmadığını ifade eden Bek, köy depolarındaki elektriğin güney enerjisi yöntemi ile karşılanmasının köyde yaşayan vatandaşlar için de avantajlı olacağını dile getirdi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tuna da ilçesindeki 15 kadar köyün de aynı durumda olduğunu, elektrik faturasının 40 bin lira olarak geldiğinin kendisine iletildiğini kaydederek, çiftçinin bu parayı nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından önerge incelenmesi için plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. (Erkan BAYATLI)