Köylerin sorun ve talepleri Vali Çiftçi’ye iletildi

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Merkeze bağlı köylerin sorun ve taleplerini, muhtarlarla birlikte Vali Mustafa Çiftçi’ye iletti.

Çorum Valiliği’nde düzenlenen istişare toplantısına; Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İlyas Akyol ile köy muhtarları katıldı.



Toplantıda; Acıpınar, Çalyayla, Erdek, Eskiköy, Eşençay, Salur, Kızılpınar, Arslan, Akyazı, Çaltıcak, Dutçakallı, Öksüzler ve İbik köylerinin muhtarları hazır bulunurken, bölgenin ve merkeze bağlı diğer köylerin sorun ve talepleri Vali Çiftçi ve beraberindekilere iletilerek çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda muhtarlar da sıkıntılarını dile getirme imkânı buldu.

Toplantıyla ilgili bilgi veren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ziyaret ettikleri köylerde vatandaşların kendilerine ilettiği veya gözlem ve inceleme sonucu ortaya çıkan sorunları sürekli yetkililere ileterek çözüm bulmaya çalıştıklarını açıkladı. Tahtasız, adı geçen 13 köyün başta içme suyu, tarımsal sulama, yol, elektrik, telefon-internet altyapısı, Karagöl’ün su kaçağının önlenmesi gibi sorunlarını Vali Çiftçi ve beraberindekilere ilettiklerini, genel değerlendirme yaptıklarını ifade ederek, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetimi ile birlikte Çorum merkeze bağlı tüm köylerin sorun ve taleplerini içeren bir dosya sunduklarını kaydetti.

Tahtasız, diğer ilçelere bağlı köylerin sorunlarını da yetkili makamlara ileteceklerini dile getirdi.

Tahtasız, sorunlara karşı duyarlılığı ve sıcak yaklaşımı nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

