“Köylerin % 99’unda kanalizasyon var”

Verilen bilgiye göre 2019 yılı sonu itibariyle toplam köy nüfusunun %99,6‘sının şebekeli içme suyundan faydalanır hale geldiği, 759 adet köyün 757’sinde kanalizasyon tesisi bulunduğu ve şu anda kanalizasyonu bulunan köy oranının % 99, nüfus oranının ise % 98’e yükseldiği bildirildi.

Özel İdare’nin 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili şu bilgiler verildi:

“Çorum İl Özel İdaresi hizmette yarışan, paydaşların ve hizmet alıcıların en üst düzeyde memnuniyetini sağlayan ve personelinin gurur duyduğu, değişime ve gelişime liderlik eden bir mahalli idare olmak gayesiyle 2019 yılı boyunca kırsal alandaki çalışmalarına aralıksız devam etmiştir.

Bu kapsamda, kırsal alanlarda şebekeli içme suyundan faydalanamayan vatandaşımız kalmaması amacıyla yürütülen, toplamda 162 adet yeni içme suyu tesisi yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı çalışmaları yapılmış ve 2019 yılı sonu itibariyle toplam köy nüfusunun %99,6‘sı şebekeli içme suyundan faydalanır hale gelmiştir. Yine Çorum Merkez, Uğurludağ, Bayat, İskilip ilçelerine bağlı 46 adet köye sağlıklı içme suyu sağlayacak olan Şendere Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi tamamlanmıştır.

Yeni kanalizasyon tesisi yapımı, mevcut kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı çalışmaları kapsamında 86 adet çalışma yapılmış ve böylece 2019 yılı sonu itibariyle 759 adet köyümüzün 757’si kanalizasyon tesisinden faydalanır hale gelmiştir. Şu anda kanalizasyonu bulunan köy oranı %99, nüfus oranı ise %98’e yükselmiştir.

Yol ve ulaşım hizmetleri kapsamında, 109,9 km 1. kat asfalt, 13,95 km 2. kat asfalt, 14,6 km bitümlü sıcak karışım, 42 adet sanat yapısı (köprü, menfez, istinat duvarı), 283.415 m² beton parke taşı, 2.000 km asfalt yama (rotmiks), 138,6 km köy yolu stabilize kaplama ve 56 km köy içi yolu stabilize yapılmış, 20 km yola ise trafik ikaz ve işaret levhaları yerleştirilmiştir. Böylelikle köy yolları toplam yol ağı 4.947,5 kilometreye, beton parke taşı miktarı ise 5.901.119 metrekareye yükselmiştir. Sonuç olarak 2019 yılı sonu itibariyle kırsal nüfusumuzun %92’si asfalt ve beton parke taşından faydalanır hale gelmiştir.

Kırsal alanda çiftçinin desteklenmesi amacıyla toplamda 69 adet tarımsal sulama tesisi inşa edilmiştir. Böylelikle 2019 yılı sonu itibariyle 28.813 hektarlık alan İl Özel İdaresi’nin yaptığı tesisler ile sulanabilir hale gelmiştir. Ayrıca ilimiz Dodurga ilçesinde, kozmetik, ilaç ve tarımsal sanayiye girdi temin etmek suretiyle çiftçi gelirlerinin artırılması ve köyden kente göçün önlenmesine katkıda bulunulması gayesiyle 2.400 metrekare sera kapalı ve 116.413 metrekarelik açık saha üretim alanında, 10 milyon adet fide üretim kapasiteli Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi kurulmuştur.

Çevre koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, mücavir alan sınırları dışında yer alan 725 adet köyümüzün katı atık toplama ve bertaraf hizmetleri 2019 yılı boyunca kesintisiz olarak devam etmiştir. Yine muhtelif köylerimize dört adet kameriye, yedi adet çocuk oyun grubu ve bir adet halı saha yapılmıştır.

Ayrıca Çorum İl Özel İdaresi, kırsal alan çalışmalarının yanında görev alanına giren konularda kamu kurumlarına 9 adet yeni bina yapmış, 62 adet binanın da bakım ve onarımını üstlenmiştir.” (Haber Merkezi)