“Köylerin % 99’u içmesuyu ve kanalizasyona sahip”

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman, Çorum’da 759 köy ve 393 bağlısının bulunduğunu belirterek, kırsalın toplam nüfusunun 132 bin 276 olduğunu söyledi. Köylerin yüzde 99’unun içmesuyu ve kanalizasyona sahip olduğunu kaydeden Duman, köylerin mahallelerinde ise bu eksiklikleri giderme noktasında çalıştıklarını dile getirdi.

2021 yılı içerisinde İl Özel İdaresi performans programı, birlikler yardım programı, İller Bankası ve KÖYDES programı kapsamında 154 adet içme suyu projesi ve 42 adet kanalizasyon projesinin programlandığını belirten Duman, “Bu projelerin 138 adedi tamamlanmış olup, 58 adet proje devam etmektedir. Projelerin bütçesi ise içme suyu tesisleri yapımı için 18 milyon 846 bin 239 lira, kanalizasyon tesisleri yapımı için 1 milyon 663 bin lira olmak üzere toplam 20 milyon 509 bin liradır.

2020 yılında ise 182 adet içme suyu projesi, 54 adet kanalizasyon projesi yürütülmüş ve içme suyu 14 milyon 479 bin lira, kanalizasyon için 1 milyon 790 bin lira olmak üzere toplam 16 milyon 270 bin lira harcanmıştır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

