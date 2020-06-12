Son Dakika

Köyleri dolu vurdu, fırtına büyük zarar verdi

Çorum, şiddetli fırtına, dolu yağışı ve sel felaketi ile karşı karşıya kaldı.

Güncel 12.06.2020, 19:19
119
Köyleri dolu vurdu, fırtına büyük zarar verdi

Çorum genelinde etkili olan dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok üretici zarar gördü.
Sebze-meyve bahçeleri ile ekili arazilere dolu yağarken, özellikle Laçin ve Uğurludağ İlçesine bağlı bazı köyler doludan büyük hasar gördü.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
20°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 12 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:45
İkindi 16:44
Akşam 20:18
Yatsı 22:07

Gelişmelerden Haberdar Olun

@