Köyleri dolu vurdu, fırtına büyük zarar verdi

Çorum genelinde etkili olan dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok üretici zarar gördü.

Sebze-meyve bahçeleri ile ekili arazilere dolu yağarken, özellikle Laçin ve Uğurludağ İlçesine bağlı bazı köyler doludan büyük hasar gördü.

(Haber Merkezi)