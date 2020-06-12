Köyleri dolu vurdu, fırtına büyük zarar verdi
Çorum, şiddetli fırtına, dolu yağışı ve sel felaketi ile karşı karşıya kaldı.
Güncel 12.06.2020, 19:19
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Çorum genelinde etkili olan dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok üretici zarar gördü.
Sebze-meyve bahçeleri ile ekili arazilere dolu yağarken, özellikle Laçin ve Uğurludağ İlçesine bağlı bazı köyler doludan büyük hasar gördü.
(Haber Merkezi)
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