Köylere yapılacak çalışmalar ele alındı

Ziyaret sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş da hazır bulundu.

CHP İl Başkanı Tahtasız, geçtiğimiz günlerde yapılan KÖYDES seçimlerinin demokratik bir olgunluk içerisinde geçtiğini belirterek, katkılarından dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’a teşekkür etti.

Mehmet Tahtasız, Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin (KÖYDES) Encümeni’nde görev alan İl Genel Meclis üyelerine ve muhtarlara da başarı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında köylere yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ise İl Genel Meclisi’nin, İl Özel İdaresi’nin ve KÖYDES’in kırsal alana hayırlı, adaletle ve hakkaniyet ölçüsünde hizmet götüreceğinin altını çizerek, ziyaretten dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)