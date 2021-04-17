Köylere cumhuriyet aydınlığının 81. Yılı

Köy Enstitüleri, 17 Nisan 1940 tarihli yasa ile kurulmuş, tamamen Türkiye’ye özgü, yani “özgün” eğitim kurumları. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ile İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un, köy çocuklarını alıp eğiterek yeniden köye göndermek suretiyle, cumhuriyet aydınlığını köylere taşıma projesi.

Bugün, Köy Enstitülerinin kuruluşunun 81. yıldönümünü kutluyoruz, elbette, Türkiye’nin değişimini, dönüşümünü, uygarlaşmasını sağlayacak bu eşsiz aydınlanma projesinin, daha ilk adımda boğulmuş olmasının burukluğu ve günümüzde artık pek az Köy Enstitülü’nün hayatta kalmış olmasının acısıyla…



