Köylere 22 milyon harcandı

Valilik tarafından Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin, merkez ilçeye bağlı köy tüzel kişiliklerine hizmet vermek için kurulduğunu ve halen birliğin 198 üyesi bulunduğu belirtildi.

Birliğin önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak suretiyle üye köylere hizmet vermeye devam ettiği dile getirilen açıklamada, “Bu amaçla birliğimize üye köylerin, içme suyu, kanalizasyon, tarımsal sulama tesisleri bakım onarım ve yapımı, bu tesislere ait malzeme alımı ile köy konağı bakım onarımı gibi talepleri için üye köylerimize Birlik bütçesi köylere yardım ödeneğinden 587 bin 586 lira yardımda bulunulmuştur” denildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen 2020 yılı KÖYDES projesi kapsamında birlik hesaplarına aktarılan toplam 9 milyon 871 bin 625 TL ödeneğin köylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, içme suyu projeleri başta olmak üzere asfalt yapımı, küçük ölçekli tarımsal sulama, bireysel fosseptik yapılması, köylerin sayısal verilerinin işlenmesi ve KÖYDES projesi kapsamında çalışan araçların akaryakıt ve bakım onarım giderleri için kullanıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokoller kapsamında birlik hesabına 12 milyon 853 bin 57 lira,46 kuruş ödenek aktarıldığı belirtilen açıklamada, “Bu ödenek ile önceki yıllardan devreden ödenek birleştirilerek, köylerimizin kanalizasyon, içme suyu projesi, asfalt yol yapımlarına ait hakediş ödemeleri için 11 milyon 779 bin 193 lira 83 kuruşu kullanılmak suretiyle, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2020 yılında ödenek ve harcama kalemlerinin toplamına bakıldığında birliğe üye köylere yapılan yatırım ve hizmetler için 22 milyon 238 bin 404 TL harcama yaptığı görülüyor. (Haber Merkezi)

