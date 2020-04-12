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Köylerdeki sık kullanılan alanlar dezenfekte edildi

Çorum İl Özel İdaresi tarafından, İl Merkezi ve ilçelerde toplam 734 köy ile 223 köy bağlısı olmak üzere toplam 957 yerleşim biriminde; cami/mescit, çocuk oyun alanı, okul, cem evi, sağlık ocağı, köy konağı, muhtarlık, toplantı salonu, morg, Tarım Kredi Kooperatifi, Kur’an kursu, pazar yeri, Jandarma Karakolu vb. gibi, halkın ikametgahları dışında bireysel veya toplu olarak kullanımlarının imkanlar dâhilinde bulunduğu toplam 2.657 mekanda, Yeni Tip Koronavirüse karşı dezenfeksiyon uygulaması yapıldı.

Köylerdeki sık kullanılan alanlar dezenfekte edildi

Çorum İl Özel İdaresi tarafından, İl Merkezi ve ilçelerde toplam 734 köy ile 223 köy bağlısı olmak üzere toplam 957 yerleşim biriminde; cami/mescit, çocuk oyun alanı, okul, cem evi, sağlık ocağı, köy konağı, muhtarlık, toplantı salonu, morg, Tarım Kredi Kooperatifi, Kur’an kursu, pazar yeri, Jandarma Karakolu vb. gibi, halkın ikametgahları dışında bireysel veya toplu olarak kullanımlarının imkanlar dâhilinde bulunduğu toplam 2.657 mekanda, Yeni Tip Koronavirüse karşı dezenfeksiyon uygulaması yapıldı.

12 Nisan 2020 Pazar 20:59
Köylerdeki sık kullanılan alanlar dezenfekte edildi

Yeni Tip Koronavirüse karşı dezenfeksiyon uygulamasının “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak “1. Ana Grup Biyosidal Ürünler” kullanılmak üzere gerçekleştirildiği ifade edildi.(Haber Merkezi)

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