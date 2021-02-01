“Köylerdeki metruk yapılar İl Özel İdaresi’nce yıkılabilir”

İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı ilk toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından konuyla ilgili hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Ünal Nalçacı üyelerin bilgisine sundu.

İlimiz köylerinde konut, ahır, samanlık ve depo gibi kullanılmak üzere kerpiçten yapılan ancak zamanla kullanılmayacak duruma gelen yıkılmaya yüz tutmuş yapıların olup olmadığı, bunların imar durumları, göçler nedeniyle hiçbir şekilde bakım ve onarımı yapılmaması nedeniyle köylüler özellikle de köydeki çocuklar için tehlike yaratan yapılan durumu ile ilgili verilen önerge uyarınca yaptıkları toplantının kararını okuyan Nalçacı, yıkılacak derecede tehlike arzeden yapıların yıkımıyla ilgili kuruma başvuruların dilekçe yoluyla alındığını, İl Özel İdaresi teknik personelinin gerekli incelemeyi yaptığını, tespit sonunda İmar Kanunu’na göre tespit tutanağının tutularak hem yapıya asıldığını, hem de muhtarlığa bırakıldığını, tutanağın yapı maliklerine tebliği sonrası 30 gün içinde yapı sahibinin alanı yıkabileceğini, ancak bunun yapılması halinde yıkım işleminin idarece yapıldığını vurguladı.

(Haber Merkezi)