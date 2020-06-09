“Köylerdeki dezenfekte için 86 bin lira harcandı”

Dünya genelinde olduğu gibi Çorum’da da pandemi süreci bulunduğunu anlatan Recep Çıplak, Cumhurbaşkanlığı’nın kararnamesi doğrultusunda hızlı bir şekilde kurum ve kırsal alanda önlemler alındığını belirtti.

Kurumda da ciddi önlemler alındığını ve ilk olarak çay ikramının durdurulduğunu, koridorlara dezenfekteler konulduğunu anlatan Çıplak, Vefa Destek Grubunda da İl Özel İdaresine bağlı araçların sürekli çalıştığını kaydetti. Maaşların dağıtımı, büyüklerin bakım hizmeti gibi konularda araç desteğinin devam ettiğini belirten Recep Çıplak, kırsal alanda köylerin ve mahallelerin hepsinde ortak alanda ne kadar bina varsa dezenfekte edildiğini, bunun için de 86 bin liralık harcama yapıldığını ifade etti. Köy ve bağlılarındaki 2620 noktada karakol binaları dahil köyde ne kadar çocuk oyun grupları da dahil olmak üzere dezenfekte ettiklerini anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Hizmet almaya gelen vatandaşın ateşinin ölçüldüğünü, daha sonra maskesinin verilip talebinin alındığını dile getirdi.

(Haber Merkezi)