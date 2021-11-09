“Köylerde halen asfalt sorunu var”

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, yol işlerinde bir türlü istenilen yolun alınmadığını söyledi.

İl Genel Meclisi’nde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2022 mali yıl bütçesinin görüşüldü. Mehmet Çetinkaya’nın müdürlüğünün bütçesi hakkında bilgi vermesinin ardından söz alan CHP’li Bek, köyler Yol İşleri’nden araç talep ediyor, ya araç yok, ya da zamanlama yanlış deniliyor. Mutlaka bir sebep çıkıyor” dedi.

“Asfalt plent tesisi olduğu halde köylerimizin asfaltını neden kendimiz yapmıyoruz?” diyen Bek, her platformda köylerin asfaltının yüzde 99’unun tamam denildiğini, ancak kendilerinin gezip gördüğü yerlerde durumun hiç de söylenilen gibi olmadığını belirtti.

İki yıldır KÖYDES ödeneği sayesinde bir takım işlerin yapıldığını kaydeden Bek, “Özel İdare olarak birinci önceliğimiz köyler olmalı. İnşallah bu sene performans planını yaparak bu sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

