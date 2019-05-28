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Köylerde dolu hasarı için inceleme yaptılar

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu felaketinde ilimiz merkezindeki 300-400 bin civarında tarım alanını etkilendiğini dile getirdi.

Köylerde dolu hasarı için inceleme yaptılar

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu felaketinde ilimiz merkezindeki 300-400 bin civarında tarım alanını etkilendiğini dile getirdi.

28 Mayıs 2019 Salı 22:09
Köylerde dolu hasarı için inceleme yaptılar

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı önceki gün dolu hasarı yaşanan merkeze bağlı Güney Köyü ve Düvenci Beldesi’ndeki tarım arazilerinde dolu hasar incelemesinde bulundu.

Çorum’da geçtiğimiz Cuma günü yaşanan dolu felaketi, birçok köyün tarım arazini de vurdu. Merkeze bağlı Güney Köyü ve Düvenci Beldesi’nin tarım arazilerinde yaptığı incelemenin ardından görüşlerini dile getiren Orhan Sarı, “Muhtarlarımız köylerinde yapmış oldukları hasar tespit çalışmaları ile müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir” dedi.

Tarlalarda dolu hasar tespiti yapan Orhan Sarı, dolu nedeniyle meydana gelen hasarın yüzde yüz olduğunu kaydederek, “Sungurlu’dan, Uğurludağ, Çorum Merkez köyleri, Mecitözü’nün Tanrıvermiş Köyü’nü kapsayan bir alanda 300-400 bin civarında alan yaşanan dolu felaketinden etkilenmiştir” diye konuştu.

Bütün üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı, “Allah bizleri daha büyük felaketlerden korusun” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı daha sonraki gün ise Ziraat Odası Mehmet Sayan ile birlikte Altınbaş, Ömerbey ve Deliler Köyleri’ne giderek burada hasar gören tarım arazileri ve seraları inceledi. Dolu afetinden etkilenen çiftçiye “geçmiş olsun” dileklerini ileten Sarı ile Sayan, üreticilerin hasar raporlarını Müdürlük ve Ziraat Odası’na iletmelerini istedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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