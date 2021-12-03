“Köylerde çöp toplamanın Özel İdare’ye maliyeti 9 milyon TL”

İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı önceki gün düzenlenen toplantıda konuyla ilgili hazırlanan raporu üyelerin bilgisine sundu.

İlimiz merkez ve köylerinin evsel katı atıklarının program dahilinde haftada bir gün olacak şekilde 18 araç ve 54 personel ile düzehyi şekilde yapıldığını belirten Fehmi Yağlı,

“Köylerimizden toplanan çöplerin yıllık maliyeti, toplanan evsel katı atık ve bertaraf bedeli, personel gideri, yakıt gideri ve Çevre Belediyeler Birliği’ne katılma – hizmet bedeli ile birlikte 9 milyon 22 bin 304 TL’dir. 2021 yılı için İl Özel İdaremiz tarafından bütçeden evsel katı atık bertaraf bedeli için yıllık olarak ayrılan bütçe miktarı ise 250 bin TL’dir” dedi.

2021 yılında çöp araçlarının 580 bin 493 kilometre yol yaparak 16 bin 17 ton çöpü Karapürçek Düzenli Depolama ve Bertaraf tesisine taşınarak bertarafının sağlandığını ve Çevre Belediyeler Birliği’ne bertaraf bedeli olarak aylık 15 bin TL ödeme yapıldığını vurgulayan Yağlı, 2021 yılında ödemenin 180 bin TL olduğunu dile getirdi.

Fehmi Yağlı ayrıca Belediye’ye ait olan tesisten İl Özel İdaresi’ne herhangi bir gelir gelmediğini de sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

