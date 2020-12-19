“Köyler yatırım bekliyor”

Köylerin sorunlarını yerinde tespit etmek, köy halkının sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla ziyaret turu başlatan CHP’li yöneticiler, şimdi de; Çıkrık, Elköy, Örencik, Ahmetoğlan, Sazak, Çobandivan, Karagöz ve Sarılık köylerini ziyaret etti.

Köylerin sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak dosya oluşturan CHP’li yöneticiler, sorunları ilgili mercilere aktararak çözümünün de takipçisi oluyor.

Köylerde muhtar ve azalardan sorunlar hakkında bilgi alan ve çözüm için istişareler yapan Tahtasız ve Tokgöz, ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.

“KÖYLÜ HİZMET BEKLİYOR”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çıkrık, Elköy ve Ahmetoğlan köylerine yapılan asfalt için İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür ederken, Sazak ve Çobandivan yolunun da 2021 yılı programına alınmasını ve köy yolunun bir an önce yapılmasını talep etti.

Sazak ve Çobandivan köy yolunun kazalara sebep olduğunu, halkın köy girişlerinin düzenlenmesini istediğini aktaran Tahtasız ve Tokgöz, köylerin en büyük sorunlarından birinin de telefon ve internetin çekmemesi olduğunu kaydetti.

Mehmet Tahtasız, “İletişim çağındayız. Pandemi sürecinde ve de uzaktan eğitimin yapıldığı bir süreçte internet ve telefon hizmetleri büyük önem taşıyor. Birçok köyümüzde halkımız cep telefonlarının çekmemesi, internet erişiminin olmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yetkililerden bir an önce gerekli yatırımları yaparak bu sorunu çözmelerini istiyoruz. Konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)