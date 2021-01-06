“Köyler daha yaşanabilir hale getirilmeli”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindeki parti yöneticileri, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Bir yandan esnafı, bir yandan ilçeleri ziyaret eden CHP heyeti, tüm köyleri ziyaret edip sorunları yerinde tespit etmek amacıyla da bir çalışma başlattı.

CHP heyeti, şimdi de; Çorum Merkez Hacıbey, Karakeçili, Dereköy, Şahinkaya, Tozluburun, Arpalık, Eskiören ve İğdeli köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını, taleplerini yerinde inceleyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindekiler, başta tarım ve hayvancılık, ulaşım, içme suyu, sulama suyu, eğitim, altyapı gibi sorunları mercek altına aldı.

Tahtasız ve Tokgöz, köylerin sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak dosya oluşturduklarını, sorunları ilgili mercilere aktararak çözümünün de takipçisi olacaklarını bildirdi.

Ziyaretlerde Tahtasız ve Tokgöz’e, parti yöneticilerinden; Havanur Demirtaş, Duran Keçeci, Cafer Aşkın, Arzum Akdoğan, Kıvanç Azman ve Kemal Börekçi de eşlik etti.

Ziyaretler sırasında köy muhtarlarına Türk bayrağı hediye edildi.

Köylerde yoğun ilgiyle karşılanan CHP heyetinin köy ziyaretlerinin süreceği öğrenildi.

Köy muhtarları kendilerini ziyaret eden ve sorunlara karşı duyarlılık gösteren Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)