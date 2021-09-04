Köye tiyatro geldi, çocuklar sevindi

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Göçebe bir hayat süren, dezavantajlı durumda olan, sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşma imkânı olmayan çocukların tiyatro ile eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüyen sahne etkinliğinin bu seferki durağı Çorum’da mevsimlik tarım işçilerinin de yoğun şekilde konakladığı Bozboğa Köyü oldu.



Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, mevsimlik gezici tarım işçisi aile çocuklarını eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerle güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, Vakıf Müdürü Zekeriya Doğan ve vakıf personelinin çalışmalarına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce de gerekli destek sağlandı.

Bu çerçevede; vakıf görevlileri tarafından ailelerin yaşadıkları yerlere mevsim şartlarına uygun çadırlar ile çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri ve fiziksel gelişimleri için voleybol sahası kuruldu, voleybol ve futbol topları ile ayakkabı, pantolon, gömlek, tişört ve ceket hediye edildi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünce de; Çorum’un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtma ve markalaşma çalışmaları kapsamında, çocuklara yönelik olarak yaptırılan “Küçük Kaşifler Şehirlerini Tanıyor” turizm haritası, Hitit sembollü eğitici-öğretici boyama kitapları ve şapka hediye edildi.

Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikler ile dezavantajlı durumda olan sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşma imkânı olmayan çocukların tiyatro ile eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

(Haber Merkezi)