Köye hizmet için 48 milyon ödenek

AK Parti iktidarı döneminde köylerdeki yaşam standartlarının artırılmasına çok büyük önem verildiğini dile getiren Milletvekili Ceylan, kent merkezlerinde yaşayanların sahip olduğu bir takım imkanların köylere de sunulduğunu anlattı. Çorum’da 2002 yılı öncesinde asfalt yolu olan çok az sayıda köy bulunurken, bugün gelinen noktada neredeyse asfaltsız köy yolu kalmadığını, köylerin büyük bir bölümünün kanalizasyona ve evlerinden akan içmesuyuna kavuştuğunu vurgulayan Milletvekili Ceylan, Çorum’da asfaltsız yol, kanalizasyonsuz ve içmesuyu olmayan köy bırakmayacaklarını açıkladı.

Bunun için de hem yerel imkanları, hem de genel bütçeden gerekli ödeneğin sağlanması konusunda diğer milletvekili arkadaşları ve parti teşkilatlarıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Ceylan, genel bütçeden 2021 yılı için özel idareye köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi için 48 milyon 176 bin TL ödenek tahsisi yapıldığını belirtti.

Sağlanan ödeneğin merkez ve ilçelere göre paylarını da açıklayan Milletvekili Ceylan, merkezin 11 milyon 106 bin 394 TL ile en fazla paya sahip olduğunu kaydetti.

Sungurlu İlçesi’nin 6 milyon 591 bin 448 TL ile ikinci sırada yer aldığını, ardından da 5 milyon 311 bin 20 TL ile İskilip İlçesi geldiğini vurgulayan Ceylan, Alaca İlçesi’ne 4 milyon 907 bin 92 TL, Osmancık’a 4 milyon 658 bin 531 TL, Kargı İlçesi’ne 4 milyon 237 bin 836 TL, Bayat İlçesi’ne 3 milyon 376 bin 89 TL, Mecitözü İlçesi’ne 3 milyon 313 bin 679 TL, Uğurludağ İlçesi’ne 1 milyon 35 bin 738 TL, Boğazkale İlçesi’ne 881 bin 486 TL, Dodurga İlçesi’ne 8967 bin 297 TL, Laçin İlçesi’ne 688 bin 128 TL, Ortaköy İlçesi’ne 613 bin 559 TL ödenek tahsisi yapıldığını bildirdi.

Ceylan, sağlanan ödenek ile birlikte köylerde içmesuyu tesisi, kanalizasyon tesisi, tarımsal sulama tesisi, asfalt yol yapımı, köprü ve menfez yapımı, beton parke taşı yapımı işleri yapılacağını söyledi.

2020 yılında bu hizmetler için 44 bin 188 bin TL ödenek geldiğini hatırlan Ceylan, 2021 yılında ödeneğin 4 milyon artırıldığını vurgularken, Çorum’da köylerin hayat standartlarını yükseltecek bu hizmetin sunulmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlara ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

