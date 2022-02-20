Köye 1 metre kar yağdı, 1 aydır yolları açılmadı
Çorum’un Sungurlu İlçesi Eşme Köyü yaylalarında yoğun kar yağışından dolayı yollar tamamen kapalı durumda. Yer yer 1 metrelik kar yağışının bulunduğu Eşme Köyü yaylalarına ulaşım bağlantılarının kapalı olması köy halkını mağdur bıraktı.
Güncel 20.02.2022, 18:33
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Geçtiğimiz Ocak ayında yoğun kar yağışı ile karşılaşan Eşme köylüleri, dünden itibaren tekrar başlayan kar dolaysıyla zor durumda kaldı.
Köy halkı İl Özel İdaresi veya Karayolları ekiplerinin bugüne kadar gelip herhangi bir yol açma çalışması yapmamasından yakınarak, yolların bir an önce açılması için yetkililerden destek istedi.
Yayla sakinleri, “odunumuz bitti, yaylaya gidip odun getiremiyoruz. Yayla evlerine YEDAŞ ekipleri bile gidemedi, fatura işlemlerini yapamadı. Şiddetli rüzgar ve fırtına bazı bölgelere çok fazla kar doldurdu. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan yollarımızın bir an önce açılmasını bekliyoruz” şeklinde konuşarak sorunlarını dile getirdi.
Eşme Köyü ile yayla arasının ise 10 km olduğu öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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