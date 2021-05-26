KÖYDES’de çekişmeli seçim

Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıyı Vali Yardımcısı Recep Yüksel yönetirken, toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni'nde görev yapmak üzere İl Genel Meclis Üyelerini temsilen 2 kişi, muhtarları temsilen 2 kişi seçildi.



AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün de hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak Başkanlık Divanı oluşturuldu. Bunun için 2 katip üye ile Meclis 1 ve 2. Başkan vekilliğine açık oyla seçim yapıldı. Katip üyelikleri Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karakaş ile Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayan seçilirken, 1. Başkan Vekilliği görevine Büğet Köyü Muhtarı Saffet Kışla, 2. Başkan vekilliğine ise Ertuğrul Köyü Muhtarı Mustafa Çetin seçildi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in konuşmasından sonra ise Birlik Encümen üyelerinin seçimi için adaylar belirlendi. Buna göre İl Genel Meclisi’nden Mehmet Bektaş, İbrahim Çiftçi ve Suat Atalay aday olurken, muhtarlar arasından ise Zeki Oral, Hacı Koca, Süleyman Koçak ile Önder Göcen adaylığını açıkladı.

Birlik Müdürü Nuri Eser 2020 yılı faaliyet raporunu okudu ve Birlik Encümenliği için seçimlere geçildi. Toplantıda hazır bulunan 180’in üzerinde muhtar ve İl Genel Meclisi üyeleri oylarını tek tek kullandı.

Seçim sonucuna göre İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş 120 oy, Suat Atalay 106, İbrahim Çiftçi 88 oy alırken muhtarlardan Zeki Oral 118, Önder Göcen 89, Hacı Koca 83 ve Süleyman Koçak 27 oy aldı. Buna göre KÖYDES’te İl Genel Meclisi’ni Mehmet Bektaş ile Suat Atalay, muhtarlardan ise Karapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ve Büyük Palabıyık Köyü Muhtarı Önder Göcen’in temsil etmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Köylere Hizmet Götürme Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu için de seçim yapıldı. Buna göre komisyon üyeliklerine Sinan Ergin, İsmail Uysal ve Hasan Dörek seçildi.



İl Genel Meclisi Başkanı da olan Mehmet Bektaş da seçim sonrası yaptığı konuşmada; “Ayrıştırıcı değil birleştirici olduğumu ve Çorum'umuzun tüm renklerine Hak ve Adaleti gözeterek hizmet edeceğime yürekten inanarak, güvenerek Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde oy veren sözü bir kalbi bir olan herkese teşekkür ederim” dedi.



(Haber Merkezi)