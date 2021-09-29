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KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplandı
Güncel 29.09.2021, 20:50
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KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Senato Salonu’nda yapılan 2021 yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı’na Vali Çiftçi’nin yanı sıra Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
(Haber Merkezi)
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