KÖYDES encümen üyesi seçimleri bugün

Binlerce yıllık tarihi olan Çorumun nüfus ve alan bakımından en küçük yerleşim birimlerinin köyler olduğunu fakat değer bakımından kent merkezinden bir farkının olmadığını dile getiren Bektaş, “Bize düşen bu değerin gereğini yaparak hizmeti köylere götürmek. Biz de Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin "Adalet her işte hakkı bilmektir" şeklinde ifade ettiği gibi hakkı bilerek, adaletli bir şekilde bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı doğrultuda çalışacağız” dedi. Renk ayrımı yapmadan, köyleri birbirinden ayırt etmeden birlik ve beraberlik içinde imkânlar dahilinde var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Mehmet Bektaş, “Çorumumuz kent merkezinden köyüne, ilçesinden mezrasına bir bütündür ve bütünlük içinde hizmetler yapılmalıdır. Sözlerime yok birbirimizden farkımız, olamaz ayrımız gayrımız diyerek son veriyor, seçimlerimizin hayırlı olması dileğiyle desteklerinizi bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)