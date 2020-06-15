KÖYDES encümen üyeleri seçildi

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında gerçekleştirilen Seçimlere İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda muhtar katıldı. Faaliyet ve denetim raporları ile gelir ve gider raporlarının ibra edildiği toplantıda geçilen seçimde, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay 102, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş 101, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral 119 ve Muh­tarlar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ha­cı Ko­ca da 103 oy alarak KÖYDES üyeliğine seçildi.

(Haber Merkezi)